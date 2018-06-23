РИАМО - 23 июн. В субботу на столичном стадионе «Спартак» в рамках чемпионата мира по футболу встретятся сборные Бельгии и Туниса.

Во время матча, который начнется в 15:00, синоптики обещают в Москве жаркую погоду, 28-30 градусов, и грозу.

Кроме того, в этот день в Ростове-на-Дону Южная Корея сыграет с Мексикой, а в Сочи пройдет матч Германия – Швеция.

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA-2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.