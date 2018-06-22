РИАМО - 22 июн. Личная презентация проектов на соискание премий губернатора Московской области «Наше Подмосковье» продлится для авторов до 13 июля, они должны будут рассказать о целях, задачах и этапах реализации, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

«С 13 июня по 13 июля во всех муниципалитетах Московской области авторы, подавшие свои проекты на соискание премий губернатора Московской области «Наше Подмосковье», презентуют их лично. Те, кто не успеют презентовать свои проекты в муниципальных образованиях, смогут продемонстрировать их в Доме правительства Московской области до 20 июля», – говорится в сообщении.

На очной защите проектов авторы демонстрируют результаты и рассказывают о целях, задачах и этапах реализации. Главные критерии по, которым оцениваются проекты: социальная значимость проекта, достигнутые результаты за прошедший год, уникальность проекта, охват аудитории проекта, затраченные ресурсы.

«Часть авторов, представивших свои проекты на текущей неделе, уже становились лауреатами премии прошлых лет. В этом году они выступили с новыми инициативами. На сегодняшний день презентации завершились в 21 муниципалитете Подмосковья», – отметила министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

Презентации проектов пройдут в ближайшее время в Дубне, Рошале, в городских округах Домодедово, Фрязино, Шаховской, Королеве, Электростали, Лобня, Луховицы, Ступино, Зарайск, а также в Пушкинском, Солнечногорском районах.

С подробным графиком защит, а также местом и временем их проведения можно ознакомиться на официальном сайте премии Наше-Подмосковье.рф.

Призовой фонд премии традиционно составит 180 миллионов рублей. Проекты подаются в одну из четырех категорий: «Инициатива», «Команда», «Объединение» или «Сообщество». Количество победителей составит 2018 человек. Ключевые особенности премии в 2018 году: в год добровольцев и волонтеров организованы Специальные премии для волонтеров в каждой из четырех категорий.

Ежегодная премия «Наше Подмосковье» была учреждена в 2013 году губернатором Московской области Андреем Воробьевым с целью поддержки социальных инициатив жителей региона и присуждается за реализованные социальные проекты, направленные на развитие области. За пять лет реализации премии в конкурсе приняли участие более 150 тысяч человек и 10 тысяч стали лауреатами и получили денежную премию до 500 тысяч рублей.