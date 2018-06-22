РИАМО - 22 июн. В кассах Центральной пригородной пассажирской компании на Белорусском вокзале в Москве и железнодорожной станции «Голицыно» в продаже с 25 июня появятся билеты в военно-патриотический парк «Патриот», говорится в сообщении пресс-службы АО «Центральная ППК».

«АО «Центральная ППК» сотрудничает с Военно-патриотическим парком культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» с 2017 года. Благодаря совместной работе пассажиры компании могут попасть в парк значительно быстрее: купить входные билеты можно вместе с билетами на электропоезд», – говорится в сообщении.

Сделать это можно будет в кассах Белорусского вокзала и железнодорожной станции «Голицыно». В стоимость билетов включено: посещение военно-исторического комплекса «Партизанская деревня», а также площадки №1 музейного комплекса парка «Патриот», городка разведчика, городка связиста, а также фото- и видеосъемка.

Льготный билет возможно приобрести только в кассах парка «Патриот» при предъявлении документа, подтверждающего право на льготу.

Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» официально открылся 16 июня 2015 года и за сравнительно небольшой период работы стал популярным местом отдыха. Он расположен в Одинцовском районе Московской области.