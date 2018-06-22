РИАМО - 22 июн. Две парковки приостановят работу в связи с проведением выпускного бала в столичном парке Горького, еще одна – из-за чемпионата мира по футболу, сообщается на сайте московского паркинга.

«В связи с проведением выпускного бала будет закрыт доступ на парковку со шлагбаумом, расположенную на Крымском валу. Ограничения продлятся с 00:01 23 июня по 06:00 24 июня. Также с 17:00 до 07:00 нельзя будет проехать на парковку на Болотной улице, владение 10-18», – говорится в сообщении.

Также на время перекрытий дорожного движения на улице Ильинке, связанных с проведением чемпионата мира по футболу, с 21 июня по 15 июля недоступной будет парковка со шлагбаумом, расположенная на Ветошном переулке, владение 6.

Автомобилистов просят учитывать эти изменения при планировании маршрута и оставлять машины только в разрешенных для этого местах.

В 2018 году из московских школ выпускаются более 53 тысяч одиннадцатиклассников. Для участия в празднике в парке Горького зарегистрировались более 19 тысяч выпускников из 312 школ. Тема выпускного в этом году звучит как «Новый уровень».