РИАМО - 22 июн. На выходных 23-24 июня и 30 июня – 1 июля для продолжения работ по монтажу навеса будет закрыт вестибюль станции метро «Третьяковская» – выход к улице Малая Ордынка, говорится в сообщении пресс-службы московского метро.
«Для входа в метро и выхода в город пассажиры смогут пользоваться вестибюлем станции «Новокузнецкая», – говорится в сообщении.
Для работ специально были выбраны выходные дни, когда пассажиропоток на станции минимальный.
Выбрать нужный маршрут во время закрытия вестибюля пассажирам помогут сотрудники центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП).
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