РИАМО - 22 июн. На выходных 23-24 июня и 30 июня – 1 июля для продолжения работ по монтажу навеса будет закрыт вестибюль станции метро «Третьяковская» – выход к улице Малая Ордынка, говорится в сообщении пресс-службы московского метро.

«Для входа в метро и выхода в город пассажиры смогут пользоваться вестибюлем станции «Новокузнецкая», – говорится в сообщении.

Для работ специально были выбраны выходные дни, когда пассажиропоток на станции минимальный.

Выбрать нужный маршрут во время закрытия вестибюля пассажирам помогут сотрудники центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП).