РИАМО - 22 июн. В Москве в здании Малого театра сработала пожарная сигнализация, информация о возгорании не подтвердилась, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы столичного главка МЧС России.

По его словам, заявка поступила по адресу: Театральный проезд, дом 1.

«Там сработала пожарная сигнализация. Никакого возгорания не было», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пожарные подразделения выезжали по указанному адресу, но помощь спасателей не потребовалась.

Согласно сервису «Яндекс.Карты» по данному адресу располагается Малый театр.