РИАМО - 22 июн. В Москве в здании Малого театра сработала пожарная сигнализация, информация о возгорании не подтвердилась, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы столичного главка МЧС России.
По его словам, заявка поступила по адресу: Театральный проезд, дом 1.
«Там сработала пожарная сигнализация. Никакого возгорания не было», – сказал собеседник агентства.
Он добавил, что пожарные подразделения выезжали по указанному адресу, но помощь спасателей не потребовалась.
Согласно сервису «Яндекс.Карты» по данному адресу располагается Малый театр.
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