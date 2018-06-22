РИАМО – 22 июн. Бывшая участница телепроекта «Дом-2» 24-летняя Анастасия Тарасюк выпала из окна многоэтажного дома на улице Минская в Москве, ее подписчики в Instagram выразили соболезнования в связи с ее смертью, сообщает в пятницу Федеральное агентство новостей.

«Лежавшую на дороге девушку обнаружили случайные прохожие. Сообщается, что бывшая участница телестройки снимала квартиру в доме на 19-м этаже. Получив многочисленные и серьезные травмы, она скончалась. На месте трагедии работают сотрудники правоохранительных органов, выясняются все обстоятельства случившегося», — говорится в сообщении.

Подписчики на странице Тарасюк в Instagram приносят свои соболезнования родственникам и близким девушки.

Тарасюк была участницей «Дома-2» в течение 20 дней осенью 2013 года.

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