РИАМО - 22 июн. Столичным автомобилистам рекомендуется быть особенно внимательными при парковке и оставлять машины только в разрешенных местах в связи с предстоящим 23 июня матчем на стадионе «Спартак», сообщается на сайте московского паркинга.

В субботу на стадионе «Спартак» состоится матч чемпионата мира по футболу между командами Бельгии и Туниса.

«В город приехали болельщики из разных городов и стран мира, чтобы поддержать свои команды. Мы просим водителей соблюдать правила дорожного движения и оставлять автомобили только в разрешенных местах, чтобы не мешать гостям и жителям города, а также не создавать препятствий для движения городского транспорта», – сказал заместитель генерального директора ГКУ «АМПП» Андрей Головатюк.

Он также напомнил, что пешие инспекторы начали раздавать памятки для водителей с картой парковок, тарифами и инструкциями по оплате. Эти памятки будут полезны в первую очередь для тех водителей, которые приехали в столицу на мундиаль.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.