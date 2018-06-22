РИАМО - 22 июн. Инспекторы ГИБДД на юго-западе Москвы обнаружили на обочине дороги полуторагодовалую девочку, которая самостоятельно вышла из дома, и вернули ее родителям, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице.

Инцидент произошел на улице Большая Бутовская, где патрульные обнаружили ребенка на обочине дороги. Сотрудники Госавтоинспекции отвезли ребенка в ОМВД России по району Южное Бутово, где вызвали наряд скорой помощи. Девочка была доставлена в медицинское учреждение.

«Сотрудники полиции установили место проживания родителей ребенка, которые пояснили, что входная дверь в частный дом, где они проживают, была не заперта, и ребенок незаметно вышел», – говорится в сообщении.

Девочка находится под присмотром медиков, ее жизни и здоровью ничто не угрожает.

В отношении родителей, приезжих из ближнего зарубежья, составлены протоколы об административных правонарушениях.