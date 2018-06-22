РИАМО - 22 июн. В городском округе Домодедово ограничат движение автотранспорта в туннеле, который соединяет Каширское шоссе и Промышленную улицу, ограничение продлится до сентября, начиная с июля рабочие будут строить мост в этом районе, говорится в сообщении министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В рамках строительства путепровода на улице Гагарина в городском округе Домодедово ограничено движение по тоннелю под железнодорожными путями, который соединяет Каширское шоссе и улицу Промышленная», – говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, это необходимо для завершения работ по строительству и открытию рабочего движения по путепроводу в срок – в третьем квартале текущего года.

На данный момент уже ведутся работы по устройству металлического барьерного ограждения, светофора, тротуаров и наружного освещения.

Альтернативный путь объезда – переезд на 35 километре перегона «Бирюлево – Домодедово», расположенный в одном километре от туннеля.