РИАМО - 22 июн. Экспозиция Красногорского филиала Музея Победы пополнилась художественной композицией о Сталинградской битве, настольную инсталляцию передали в музей ее авторы – дети из шахматного клуба «Гарде», говорится в сообщении пресс-службы музея.

Произведение называется «Нет войне». На его создание авторов вдохновила проходившая в филиале историческая реконструкция битвы на Волге.

«В создании инсталляции участвовали 15 детей из клуба. Самому старшему из них – 13 лет, самому младшему – пять. Чтобы сделать эту композицию, ребята изучали статьи из газет того времени, прослушали лекции педагогов о Сталинградской битве», – сказала руководитель клуба «Гарде» Анастасия Аникина.

Сталинградская битва – одно из ключевых сражений Великой Отечественной войны, проходившее с июня 1942 по февраль 1943 года. Победа на Волге привела к началу коренного перелома на Восточном фронте и активизации антифашистского движения во всем мире.