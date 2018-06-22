РИАМО – 22 июн. Заражение круглым червем через укус комара является редкостью, обычно такой паразит встречается у кошек и собак, сообщил научный сотрудник кафедры гидробиологии на биологическом факультете МГУ Вадим Марьинский.

Ранее медики из Ростовского государственного медицинского университета извлекли из-под кожи лица 32-летней россиянки паразита, который вызвал боль и отеки. Операция прошла успешно. Девушка уже восстановилась. На приеме россиянка рассказала, что незадолго до появления симптомов она была в Подмосковье, где ее покусали комары.

«Вероятность того, что этот паразит попадет в организм человека от укуса комара, на самом деле ничтожно мала. Бояться каждого укуса, опасаться точно не надо. Но, тем не менее, если укусил комар, а на месте укуса сформировалось небольшое уплотнение, вот на это точно нужно обратить внимание», – сказал Марьинский в эфире Радио «Комсомольская правда».

По словам биолога, Dirofilaria себя проявляют как червяки и остаются в том месте, куда попали.

«Начинает расти. И, если такое случилось, надо просто сразу дойти до врача», – добавил ученый.

Комары являются переносчиками личинок дирофилярий. Самка паразита может вырастать до 15 сантиметров. При своевременном удалении круглого червя из организма он не представляет опасности для жизни и здоровья.