РИАМО - 22 июн. Управляющие компании привели в порядок отмостки и цоколи жилых домов в подмосковных городах Королев и Раменское после предписаний инспекторов Госжилинспекции Московской области, сообщается на сайте ведомства.

«Подмосковные жилищные инспекторы зафиксировали исполнение предписаний, которые обязывали управляющие компании привести в порядок отмостки и цоколи домов в Королеве и Раменском», – сообщил руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

Как отмечается в сообщении, до исправления ситуации управляющей компаний, у дома 19 по улице Строителей в Королеве отслаивался слой краски и штукатурки по всему периметру. В отношении обслуживающей компании «Жилсервис» возбуждено дело об административном правонарушении.

Потрескавшаяся и расколотая отмостка была у дома №12 по Первомайской улице в Раменском, ее целостность восстановили сотрудники «Раменской УК».

«Исправное состояние отмостки и цоколя необходимо для того, чтобы надежно защищать внутренние конструкции дома, в том числе фундамент. Отмостка должна быть выше уровня грунта или проезжей части, иметь уклон от дома, щели и трещины необходимо оперативно заделывать материалами, аналогичными тому, из которого она состоит. Цоколь должен был защищен от увлажнения и обрастания мхом», – отметил Соков.