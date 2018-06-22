РИАМО – 22 июн. Команда Бразилии победила в матче второго тура чемпионата мира по футболу сборную Коста-Рики, забив решающие мячи в компенсированное ко второму тайму время, сообщает Газета.ru.

«Бразилия с огромным трудом, но все-таки вырвала победу — 2:0. По итогам этого матча она возглавляет группу E, набирая четыре очка», – говорится в сообщении.

Что касается костариканцев, то они с нулем баллов лишились шансов на выход из группы.

Примечательно, что на 79-й минуте матча судья отменил назначенный им же пенальти после того, как воспользовался системой видеопомощи арбитрам (VAR).

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.