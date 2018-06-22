РИАМО - 22 июн. Пожар произошел в трехэтажном здании в Зеленограде в пятницу, пожарные спасли трех человек, в результате происшествия никто не пострадал, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

«В Зеленограде в корпусе 2016 было возгорание в квартире на втором этаже трехэтажного здания. В ходе тушения были спасены три человека», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что пожар был ликвидирован на площади 25 квадратных метров, пострадавших нет.