РИАМО - 22 июн. По прогнозам синоптиков, в Московском регионе 23, 24 и 25 июня ожидаются сильные порывы ветра до 17 метров в секунду, в эти дни также пройдут грозы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В Московском регионе 23 июня местами пройдут кратковременный дождь, гроза. Ночью в Москве 18-20 градусов, по области 15-20, ветер переменных направлений 2-7 метров в секунду, при грозе шквалистое усиление до 15 метров в секунду. Днем в Москве 30-32 градуса, по области 27-32, ветер южный и юго-восточный, 5-10 метров в секунду, при грозе с порывами 12-17 метров в секунду.

«В воскресенье, 24 июня местами кратковременный дождь, гроза. Ночью в Москве 18-20 градусов, по области 15-20, днем в столице 25-27, по области 22-27 градусов, на востоке до 32. Ветер южной четверти 5-10 метров в секунду, местами с порывами 15-20 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Кратковременный дождь пройдет местами 25 июня, ожидается гроза. Температура ночью в Московском регионе составит 12-17 градусов, днем будет от 21 до 26. При грозе порывы ветра будут достигать 12-17 метров в секунду.

Дожди прогнозируются в Подмосковье и Москве и 26 июня. Ночью — 9-14 градусов, днем — 21-26. 27 июня без осадков, ночью 11-16 градусов, днем 23-28.