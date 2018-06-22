РИАМО - 22 июн. В результате ДТП на автодороге в Волоколамском районе Подмосковья вечером в пятницу погиб мотоциклист, сообщается в Twitter-аккаунте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В 18:07 в Волоколамском районе на автодороге в деревне Малое Сытьково насмерть разбился мотоциклист. Министерство призывает неукоснительно соблюдать скоростной режим», - сообщается в аккаунте.

Подмосковье занимает четвертое место по смертности от ДТП в Центральном Федеральном округе. В Подмосковье более низкие показатели смертности от ДТП, чем средние значения по стране, – 7,1 умерших на 100 тысяч жителей. По России данный коэффициент составляет 7,5.