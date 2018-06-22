РИАМО - 22 июн. Современную клинику площадью 48 тысяч квадратных метров планируют построить в инновационном центре «Сколково», в строительстве будут участвовать корейские специалисты, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Меморандум о взаимодействии между правительством Москвы и южнокорейской клиникой Бундан подписали в столице 22 июня. Церемония подписания меморандума прошла в присутствии президента России Владимира Путина и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, находящегося в России с государственным визитом.

«Документ предусматривает создание корейскими специалистами при поддержке правительства Москвы «умного госпиталя будущего» в рамках проекта международного медицинского кластера на территории инновационного центра «Сколково», – говорится в сообщении.

Клинику, рассчитанную на 260 коек с восемью операционными, будут строить, используя средства корейцев. Численность медицинского персонала к 2024 году составит более 500 человек, из них 20% – иностранный персонал.

Общая площадь здания составит 48 тысяч квадратных метров, основная специализация: кардиология, онкология, реабилитация, травматология и ортопедия, диагностика и комплексные медицинские осмотры. Ожидается, что в новой клинике смогут получать помощь более 26 тысяч пациентов в год.

Помимо этого, московский госпиталь Бундан планирует осуществлять научную и образовательную деятельность.