Предсказатель побед России в ЧМ-2018

Музыкант из Кирова Игорь Данилов за день до старта мундиаля написал шуточный твит, в котором говорилось, что тот человек, который представляет себе победы России в первых трех матчах – яркая и неординарная личность.

А представьте, что сборная России завтра выигрывает 5-0 Саудовскую Аравию, потом разделывается с Египтом 3-1, а затем вырывает на последних минутах победу у Уругвая! Представили? Вы яркая и неординарная личность! — Jin Dagon (@jin_dagon) 13 июня 2018 г.

Уже на следующий день его предсказания стали сбываться…

Ахахаха, на яркую личность я уже напрогнозировал. — Jin Dagon (@jin_dagon) 14 июня 2018 г.

Ахахаха, теперь и на неординарную! — Jin Dagon (@jin_dagon) 19 июня 2018 г.

А после того, как сборная России сыграла с Египтом 3:1, пользователи «Твиттера» стали обращаться к нему за предсказаниями

У меня когда-нибудь появится девушка? — For Your Eyes Only (@my_useless_life) 21 июня 2018 г.

Когда я найду новую работу и новую девушку? Сколько у меня внебрачных детей? — 🇷🇺 Фото, Видео 🇷🇺 (@shanshinyury) 21 июня 2018 г.

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Граффити «Ты просто космос, Стас»

Публикация от H O O D G R A F F T E A M (@myhoodisgood) 21 Июн 2018 в 12:33 PDT

Уличные художники Санкт-Петербурга тоже не остались в стороне от ЧМ-2018, и после матча Россия-Египет в Петроградском районе нарисовали граффити в честь тренера России по футболу Станислава Черчесова. Портрет тренера художники стрит-арта сопроводили строчкой из песни Сергея Шнурова – «Ты просто космос, Стас!»

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) 21 Июн 2018 в 6:43 PDT

Однако не все пользователи соцсетей этому обрадовались, вспомнили поговорку «Не говори оп, пока не перепрыгнешь» и начали спорить в комментариях:

alexiakonstant А Россия выиграла ЧМ2018? В честь чего такое поклонение Черкесову? Где здравый смысл? Есть отличная поговорка: не говорори оп, пока не перепрыгнул.

lola_scaletta Ну, он не заслужил такое творчество, объективно

alexiakonstant @zakharkuzya; @dekliner Обыграть Египет и Сауд. Аравию - это не достижение, не спортивный подвиг, это клаунада

dekliner @alexiakonstant Ну, во-первых клОунада через "о", а во-вторых - Египет не слабая команда,и в третьих повторюсь, наша команда не выходила в плей-офф часть пару-тройку десятилетий....

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Воровство колбасы от краснодарского танцора

Публикация от Типичный Краснодар (@tipich_krd) 17 Июн 2018 в 1:52 PDT

Группа «Типичный Краснодар» на этой неделе порадовала пользователей Instagram видео с танцующим вором, которое набрало более 70 тысяч просмотров. Инцидент произошел на Старокубанской улице в магазине «Волжанка». Молодой человек пританцовывая стянул с прилавка колбасу и бутылку водки. Многие подписчики группы оценили необычный подход вора.

irina__2838 Фокусник. Ловкость рук плюс наглость и бесстыдство.

mosunovayulia33447799Как вы опознали преступника? По танцам😂

moncho__poncho Если танцуешь-то не считается 😂🙌

miay31 Безпалевный такой вор, вообще незаметный 😂😂😂😂 внимания совершенно не привлекает 😂😂😂😂

valeriyfreestyle Вы в танцах 😂

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