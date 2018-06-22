Редакция РИАМО продолжает следить за событиями в Интернете. На этой неделе пользователи соцсетей радовались победе России в матче ЧМ-2018 с Египтом, обсуждали питерское граффити «Ты просто космос, Стас» в честь тренера российской сборной по футболу Станислава Черчесова и пытались погадать на судьбу с помощью Твиттера жителя Кирова, предсказавшего победы России.
Выход России в плей-офф
Сборная России по футболу впервые в истории вышла в плей-офф Чемпионата мира по футболу. В двух матчах группового турнира Россия вышла победителем, обыграв Саудовскую Аравию со счетом 5:0 и Египет со счетом 3:1. Пользователи соцсетей, как и все россияне, в шоке.
Ну я не могу не выложить #РоссияЕгипет pic.twitter.com/m8WuRWxdAO— Филасаф (@thinkeer31) 19 июня 2018 г.
Лучшая турнирная таблица, которую вы когда-либо видели#WorldCup #ЧМ2018 #РоссияЕгипет #УругвайСаудовскаяАравия pic.twitter.com/2pJhOXgiDR— Sports.ru (@sportsru) 20 июня 2018 г.
Просто представьте , если наша сборная все это время умела играть, и просто смотрела на сколько сильно она сможет разозлить нас#РоссияЕгипет #футбол— Никита (@NikitaPuzy) 20 июня 2018 г.
Ну чё, мы готовы. Вперёд, парни!#РоссияЕгипет #ЧМ2018 pic.twitter.com/e1J6dll9NC— Во///дь™ (@subb_Zer0) 19 июня 2018 г.
После этих матчей, лет так через 20-40 должны снять фильм— say meow (@saymeowmur) 19 июня 2018 г.
Типа
«в нас никто не верил, но мы забивали»#РоссияЕгипет
пытаюсь переварить тот факт что сборная россии сейчас самая результативная на чм— ана́фема (@misbelieverr) 19 июня 2018 г.
#РоссияЕгипет— Rada (@Rada23833981) 19 июня 2018 г.
Я готова болеть за Россию🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺 pic.twitter.com/dKqCtKvrUH
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Предсказатель побед России в ЧМ-2018 Музыкант из Кирова Игорь Данилов за день до старта мундиаля написал шуточный твит, в котором говорилось, что тот человек, который представляет себе победы России в первых трех матчах – яркая и неординарная личность. А представьте, что сборная России завтра выигрывает 5-0 Саудовскую Аравию, потом разделывается с Египтом 3-1, а затем вырывает на последних минутах победу у Уругвая! Представили? Вы яркая и неординарная личность! Уже на следующий день его предсказания стали сбываться… Ахахаха, на яркую личность я уже напрогнозировал. Ахахаха, теперь и на неординарную! А после того, как сборная России сыграла с Египтом 3:1, пользователи «Твиттера» стали обращаться к нему за предсказаниями У меня когда-нибудь появится девушка? Когда я найду новую работу и новую девушку? Сколько у меня внебрачных детей? Где посмотреть ЧМ‑2018 в Москве. ИНФОГРАФИКА>> Граффити «Ты просто космос, Стас» Уличные художники Санкт-Петербурга тоже не остались в стороне от ЧМ-2018, и после матча Россия-Египет в Петроградском районе нарисовали граффити в честь тренера России по футболу Станислава Черчесова. Портрет тренера художники стрит-арта сопроводили строчкой из песни Сергея Шнурова – «Ты просто космос, Стас!» Однако не все пользователи соцсетей этому обрадовались, вспомнили поговорку «Не говори оп, пока не перепрыгнешь» и начали спорить в комментариях: alexiakonstant А Россия выиграла ЧМ2018? В честь чего такое поклонение Черкесову? Где здравый смысл? Есть отличная поговорка: не говорори оп, пока не перепрыгнул. lola_scaletta Ну, он не заслужил такое творчество, объективно alexiakonstant @zakharkuzya; @dekliner Обыграть Египет и Сауд. Аравию - это не достижение, не спортивный подвиг, это клаунада dekliner @alexiakonstant Ну, во-первых клОунада через "о", а во-вторых - Египет не слабая команда,и в третьих повторюсь, наша команда не выходила в плей-офф часть пару-тройку десятилетий.... Личный опыт: как попасть в фан‑зону ЧМ‑2018 на Воробьевых горах в Москве >> Воровство колбасы от краснодарского танцора Группа «Типичный Краснодар» на этой неделе порадовала пользователей Instagram видео с танцующим вором, которое набрало более 70 тысяч просмотров. Инцидент произошел на Старокубанской улице в магазине «Волжанка». Молодой человек пританцовывая стянул с прилавка колбасу и бутылку водки. Многие подписчики группы оценили необычный подход вора. irina__2838 Фокусник. Ловкость рук плюс наглость и бесстыдство. mosunovayulia33447799Как вы опознали преступника? По танцам😂 moncho__poncho Если танцуешь-то не считается 😂🙌 miay31 Безпалевный такой вор, вообще незаметный 😂😂😂😂 внимания совершенно не привлекает 😂😂😂😂 valeriyfreestyle Вы в танцах 😂 Выходные 22–24 июня: премьера «8 подруг Оушена» и Парк футбола на Красной площади >>
21 июня 2018 г.
Предсказатель побед России в ЧМ-2018
Музыкант из Кирова Игорь Данилов за день до старта мундиаля написал шуточный твит, в котором говорилось, что тот человек, который представляет себе победы России в первых трех матчах – яркая и неординарная личность.
А представьте, что сборная России завтра выигрывает 5-0 Саудовскую Аравию, потом разделывается с Египтом 3-1, а затем вырывает на последних минутах победу у Уругвая! Представили? Вы яркая и неординарная личность!— Jin Dagon (@jin_dagon) 13 июня 2018 г.
Уже на следующий день его предсказания стали сбываться…
Ахахаха, на яркую личность я уже напрогнозировал.— Jin Dagon (@jin_dagon) 14 июня 2018 г.
Ахахаха, теперь и на неординарную!— Jin Dagon (@jin_dagon) 19 июня 2018 г.
А после того, как сборная России сыграла с Египтом 3:1, пользователи «Твиттера» стали обращаться к нему за предсказаниями
У меня когда-нибудь появится девушка?— For Your Eyes Only (@my_useless_life) 21 июня 2018 г.
Когда я найду новую работу и новую девушку? Сколько у меня внебрачных детей?— 🇷🇺 Фото, Видео 🇷🇺 (@shanshinyury) 21 июня 2018 г.
Где посмотреть ЧМ‑2018 в Москве. ИНФОГРАФИКА>>
Граффити «Ты просто космос, Стас»
Уличные художники Санкт-Петербурга тоже не остались в стороне от ЧМ-2018, и после матча Россия-Египет в Петроградском районе нарисовали граффити в честь тренера России по футболу Станислава Черчесова. Портрет тренера художники стрит-арта сопроводили строчкой из песни Сергея Шнурова – «Ты просто космос, Стас!»
Однако не все пользователи соцсетей этому обрадовались, вспомнили поговорку «Не говори оп, пока не перепрыгнешь» и начали спорить в комментариях:
alexiakonstant А Россия выиграла ЧМ2018? В честь чего такое поклонение Черкесову? Где здравый смысл? Есть отличная поговорка: не говорори оп, пока не перепрыгнул.
lola_scaletta Ну, он не заслужил такое творчество, объективно
alexiakonstant @zakharkuzya; @dekliner Обыграть Египет и Сауд. Аравию - это не достижение, не спортивный подвиг, это клаунада
dekliner @alexiakonstant Ну, во-первых клОунада через "о", а во-вторых - Египет не слабая команда,и в третьих повторюсь, наша команда не выходила в плей-офф часть пару-тройку десятилетий....
Личный опыт: как попасть в фан‑зону ЧМ‑2018 на Воробьевых горах в Москве >>
Воровство колбасы от краснодарского танцора
Группа «Типичный Краснодар» на этой неделе порадовала пользователей Instagram видео с танцующим вором, которое набрало более 70 тысяч просмотров. Инцидент произошел на Старокубанской улице в магазине «Волжанка». Молодой человек пританцовывая стянул с прилавка колбасу и бутылку водки. Многие подписчики группы оценили необычный подход вора.
irina__2838 Фокусник. Ловкость рук плюс наглость и бесстыдство.
mosunovayulia33447799Как вы опознали преступника? По танцам😂
moncho__poncho Если танцуешь-то не считается 😂🙌
miay31 Безпалевный такой вор, вообще незаметный 😂😂😂😂 внимания совершенно не привлекает 😂😂😂😂
valeriyfreestyle Вы в танцах 😂
Выходные 22–24 июня: премьера «8 подруг Оушена» и Парк футбола на Красной площади >>
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