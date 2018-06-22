РИАМО - 22 июн. Время устранения технологических нарушений в сфере ЖКХ сократилось на треть с 2014 года в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства региона Дмитрия Пестова.

«Надежность работы коммунального комплекса Московской области удалось повысить благодаря реализации масштабных губернаторских программ по модернизации коммунальной инфраструктуры – за последние пять лет построено и модернизировано более 500 котельных и свыше 250 водозаборных узлов», – отметил Пестов.

Помимо этого, уменьшилось и количество сбоев на объектах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения – за пять лет сокращение составило 12%.