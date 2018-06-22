РИАМО - 22 июн. На концерте в парке Горького для московских выпускников в ночь с 23 на 24 июня выступят около 40 музыкальных исполнителей, в голосовании по выбору музыкантов приняли 13 тысяч человек, сообщил в пятницу руководитель департамента культуры столицы Александр Кибовский.

«Концертная программа большая, там порядка 40 исполнителей, которые будут поздравлять ребят с таким важным событием жизни, а также будут музыкальные сюрпризы», - сказал в эфире телеканала «Москва 24» Кибовский.

Он отметил, что хедлайнерами концерта стали те исполнители, которые заняли первые места в голосовании на портале «Активный гражданин», – это Feduk и Мот.

«Мы с 2013 года с помощью портала «Активный гражданин» сформировали такую программу, где ребята сами выбирают тех, кого они хотели бы видеть на своем концерте. В этом году в голосовании приняли участие 13 тысяч человек», - добавил Кибовский.

По его словам, главная сцена будет находится на Пушкинской набережной, а вторая — на Фонтанной площади.

Он добавил, что с 06:00 23 июня партерная часть парка Горького будет закрыта из-за приемки территории к выпускному.

Кибовский также отметил, что в день выпускного Роспотребнадзор аккредитовал пять точек общественного питания, а также будут работать 37 нестационарных торговых объектов.

«Вход в парк начнется с 20:00, сам праздник и концертная программа продлятся до 6:00 24 июня», - добавил Кибовский.

В 2018 году из московских школ выпускаются более 53 тысяч одиннадцатиклассников. Для участия в празднике в парке Горького зарегистрировались более 19 тысяч выпускников из 312 школ. Тема выпускного в этом году звучит как «Новый уровень».