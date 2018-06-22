РИАМО - 22 июн. В столице прошла встреча, посвященная федеральному закону о закупках и рискам нарушения антимонопольного законодательства, участие в которой принял представитель Московского областного управления Федеральной антимонопольной службы РФ, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Главное военное следственное управление СК РФ 21 июня при содействии московского филиала учебно-методического центра ФАС России провело учебные сборы представителей военных следственных органов по теме: «Организация исполнения положений федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», - говорится в сообщении.

На встрече поделились теоретическими и практическими знаниями о том, как избежать рисков нарушения антимонопольного законодательства при госзакупках, заместитель руководителя Московского областного УФАС России Павел Мироненко и директор московского филиала учебно-методического центра ФАС России Станислав Дружинин.