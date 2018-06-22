РИАМО (КОРОЛЕВ) - 22 июн. На контейнерных площадках Королева скопился мусор по причине сбоя в графике вывоза отходов, ответственная организация уже начала вывозить мусор, в ближайшее время проблема будет устранена, сообщил первый заместитель руководителя администрации города Олег Даниленко в своем аккаунте в Instagram.

Жители Королева подали множество жалоб на сбой в графике вывоза мусора. На территории городского округа неоднократно были замечены переполненные контейнерные и бункерные площадки.

«Причина – нарушение регламента мусоровывозящей компанией ГК «ЭКО». По поручению главы города Александра Ходырева был организован оперативный штаб для решения задачи. Мероприятия по вывозу мусора начали уже 21 июня, в ближайшие несколько дней переполнение площадок будет устранено», – написал Даниленко.

Жители города могут обратиться в Единую диспетчерскую службу (ЕДС) с вопросами о вывозе мусора по многоканальным телефонам: 8(499)929-99-99, 8(495)512-00-11, а также на сайт: www.eds-korolev.ru, или воспользовавшись мобильным приложением «ЕДС Королев», которое доступно в App Store и Google Play.