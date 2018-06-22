РИАМО - 22 июн. Почтовая марка, посвященная 50-летию установления дипломатических отношений между Россией и Сингапуром, поступит в обращение 25 июня, на ней изображены Большой амфитеатр столичного парка «Зарядье» и сингапурские «Сады у залива», говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«25 июня в почтовое обращение выходят марки совместного выпуска России и Сингапура. С российской стороны на марке изображен Большой амфитеатр под «Стеклянной корой» в парке «Зарядье». Совместные выпуски почтовых марок – филателистический проект, означающий одновременный выпуск почтовых марок двумя или более странами на общую тему», – говорится в сообщении.

В этот раз темой конкурса стала «Современная архитектура».

«Стеклянная кора» концертного зала стала одной из главных фишек «Зарядья». В основном такие конструкции используются при возведении стадионов, арен, аэропортов, но, чтобы такой зависший в воздухе над зданием купол появился в парке — такого действительно никогда не было», — отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Вторым объектом, изображенным на марке, стал парковый комплекс в Сингапуре, который носит название «Сады у залива» (Gardens by the Bay). На марке изображен тепличный комплекс, состоящий из двух охлажденных теплиц. Здесь можно гулять независимо от погодных условий.

С инициативой совместного выпуска почтовых марок выступило посольство Сингапура в России. Этот совместный проект приурочен к 50-летию установления дипломатических отношений между странами.

Большой амфитеатр парка «Зарядье» – это высокотехнологичное сооружение с регулируемым микроклиматом и растениями, а также смотровая площадка с возможностью кругового обзора. В июле здесь пройдет Московский урбанистический форум.