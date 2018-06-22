РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 июн. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска в пятницу выявили владельцев трех домовладений, которые не заключили договоры на вывоз мусора, двое исправили свою ошибку, а третьего оштрафуют, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск»» в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня (22 июня - ред.) сотрудники Территориального управления администрации в микрорайоне Климовск провели рейд по выявлению граждан с отсутствующими договорами на вывоз мусора. Рейд прошел в частном секторе на улице Ленина, во время него выявили трех собственников домовладений, у которых отсутствовали договоры на вывоз», - говорится в сообщении.

Два собственника заключили договор на вывоз в пятницу, на одного собственника подготавливают документы об административном правонарушении, на него наложат штраф в размере 5 000 рублей.

Согласно закону Московской области «О благоустройстве», в частном жилом фонде договоры на вывоз и утилизацию мусора заключают собственники жилых домов. Заключить договор на вывоз мусора с одной из компаний можно в будние дни с 10:00 до 17:00, обед – с 13:00 до 14:00, в территориальном управлении микрорайона Климовск по адресу: улица Ленина, дом №5, кабинет №4. Для заключения договора собственнику дома нужно взять с собой паспорт.