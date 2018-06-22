РИАМО - 22 июн. Московские полицейские нашли сумку и паспорт иракского журналиста Аршед Сабах Джабур Аль-Саеди, который приехал в Россию освещать чемпионат мира по футболу, сообщил РИАМО в пятницу сам журналист.

Ранее Аль-Саеди сообщил РИАМО о потере своего паспорта и сумки в такси после матча Россия-Саудовская Аравия.

«Полиция нашла мою сумку и паспорт и передала мне, я хотел бы их отблагодарить, а также министерство иностранных дел», - сказал Аль-Саеди.

Матч Россия – Саудовская Аравия прошел в Москве 14 июня на стадионе «Лужники».

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.