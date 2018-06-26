РИАМО – 26 июн. Ведущие российские нейрохирурги и онкологи соберутся 29 июня на конференцию в Москве, которая приурочена к клиническому старту работы на Leksell Gamma Knife ICON - гамма-ноже для лечения новообразований головного мозга.

Конференция начнется в 14:00 в НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко и будет совмещена с заседаниями Московского общества нейрохирургов и Московского общества радиационных онкологов.

«В 50-ю годовщину внедрения в клиническую практику гамма-ножа Лекселла мы анонсируем нашу готовность 29 июня 2018 года в центре «Гамма-нож» при Национальном медицинском исследовательском центре нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко запустить в работу первый в России и на постсоветском пространстве ICON - шестое поколение платформы Leksell Gamma Knife», - сказал член-корреспондент РАН, профессор Андрей Голанов.

Он отметил, что новая модель гамма-ножа ICON - наиболее точное радиохирургическое устройство на рынке и «золотой стандарт» радиохирургии головного мозга. Устройство подходит для лечения практически всех новообразований головного мозга и не имеет ограничений по размеру патологического очага.

На мероприятии 29 июня ведущие нейрохирургии и радиационные онкологи страны, представители департамента здравоохранения города Москвы и министерства здравоохранения РФ смогут обсудить новые возможности радиохирургии в клинической и оперативной практике для большего количества нейрохирургических и онкологических пациентов. Актуальность события созвучна новым национальным целям правительства Российской Федерации на 2018-2024 годы, среди которых – борьба с онкозаболеваемостью и снижение смертности россиян от онкологических болезней.

В рамках конференции представители СМИ смогут получить интервью ведущих специалистов в области нейрохирургии, а также присутствовать на радиохирургическом лечении опухолей головного мозга на уникальной установке Leksell Gamma Knife ICON.

Организаторами мероприятия выступают ФГАУ «НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко» Минздрава РФ, центр «Гамма-нож» (АО «Деловой центр нейрохирургии»), Elekta Instrument AB (Швеция), Московское общество нейрохирургов, Московское общество радиационных онкологов.

Гамма-нож был впервые применен шведским профессором Ларсом Лекселлом 27 января 1968 года в Стокгольме. Первый в России центр «Гамма-нож» открылся 26 апреля 2005 года на базе Института нейрохирургии имени Бурденко. Сегодня гамма-нож установлен в 330 медицинских учреждениях 54 стран мира, с его использованием суммарно проведено 1,1 миллиона процедур.