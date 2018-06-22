РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 июн. В пятницу в микрорайоне Кузнечики Подольска трое девочек катались на шлагбауме во дворе дома и сломали его, жильцы сняли все на видео, теперь они разыскивают их родителей, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«В микрорайоне Кузнечики у дома №11 на улице Генерала Смирнова в пятницу (22 июня – ред.) около 13:00 трое девочек 7-9 лет катались на шлагбауме с автоматическим приводом и сломали его. Все это попало на видео, и сейчас мы разыскиваем родителей детей. Стоимость замены итальянского привода на шлагбауме может составить около 40 тысяч рублей», – сказал свидетель.

По его словам, девочки закрывали датчики шлагбаума, цеплялись за него, затем сели и начали кататься на механизме. В итоге шлагбаум сначала начал скрипеть, а затем и вовсе перестал работать.