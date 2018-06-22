РИАМО - 22 июн. Активисты Общероссийского народного фронта совершили рейд по природным территориям подмосковных Химок и обсудили проблемы создания «Зеленого щита» в регионе, передает корреспондент РИАМО в пятницу.

Во время рейда активисты посетили скверы «Андромеда», «Весна», сквер имени Рубцовой, Алешкинский лес и парк «Дубки» с целью оценить состояние этих зеленых зон и дать оценку работе властей на данных территориях.

«Сегодня мы прошли по городскому округу Химки, чтобы пронаблюдать те аспекты развития региона, которые мешают охране экологических прав граждан и защите окружающей среды», - сказал эксперт рабочей группы ОНФ по экологии и охране леса, координатор движения «Защита парка Дубки» Алексей Дмитриев.

Координатор региональной группы общественного мониторинга по вопросам экологии и защиты леса регионального штаба ОНФ в Московской области Антон Хлынов предложил провести инвентаризацию озелененных территорий с оценкой ее качества и ставить их на учет в едином государственном реестре недвижимости.

«В сложившейся ситуации мы предлагаем провести системную инвентаризацию с оценкой качества озелененных территорий в городах Подмосковья. И ставить их на учет, в том числе с отображением статуса в едином государственном реестре недвижимости. Независимо от того, отведены ли там участки под застройку или нет», - отметил Хлынов.