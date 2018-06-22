РИАМО - 22 июн. Фотовыставка «Аристократы Морей» откроется на Никольской улице в Москве с 25 июня, жители и гости столицы смогут увидеть снимки самых знаменитых парусников российского флота, сообщается на сайте Российского исторического общества.

«В Москве на Никольской улице в районе пешеходной зоны состоится открытие фотографической выставки «Аристократы Морей». Выставка проводится при поддержке Российского исторического общества, фонда «История Отечества» и АО «Объединенная судостроительная корпорация». Начало мероприятия – в 11:00», – говорится в сообщении.

Экспозицию составят уникальные фотографии самых знаменитых парусников российского флота, съемки проводились в течение почти 20 лет. «Крузенштерн», «Надежда», «Паллада», «Мир», «Херсонес», «Седов» – на снимках корабли предстанут во всех своих «амплуа»: несутся ли они на скорости по волнам или словно заснули в тихой гавани, борются ли за живучесть во время шторма или грациозно идут в кильватерном строю на открытии морской регаты.

Каждый портрет парусника сугубо индивидуален и передает силу духа, мощь и гармоничное единение со стихией. Самые большие и быстрые парусники, морская жизнь, шторма и закаты не оставят равнодушным ни одного посетителя.

«Корабли без дыма из труб и шума двигателей издавна привлекают людей своей эстетикой, свободой, целеустремленностью. Главные темы фотографов-маринистов – грациозность парусника, удивительная красота водного простора, человек в борьбе со стихией. В своих работах авторы достоверно передают атмосферу романтики океана, а нередко просто любуются красотой форм парусников, которые на их фотографиях полны изящества, красоты и мощи», – добавляется в материале.

На выставке будут представлены работы участников Морского фотографического собрания – Юрия Масляева, Александра Львова, Александра Алякринского, Александра Кильмета, Алексея Харина.