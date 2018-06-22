РИАМО - 22 июн. Собеседования для желающих пополнить ряды внештатных сотрудников Госадмтехнадзора Московской области провели в Подмосковье, по их итогам пригласили к общественной работе в сфере порядка и благоустройства 12 жителей подмосковного Сергиева Посада, сообщила в пятницу глава Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.

«Новобранцам-добровольцам были торжественно вручены удостоверения, и уже в ближайшее время «внештатники» смогут принять участие в рейдах ведомства. Институт «внештатников» ведомства является серьезным подспорьем в работе надзорного органа», - сказала Витушева.

Она отметила, что неравнодушные люди активно вовлечены в процесс наведения порядка и реально могут улучшать уровень чистоты и благоустройства в регионе.