РИАМО - 22 июн. Свыше 500 автобусов доставят московских школьников на общегородской выпускной, который пройдет в парке культуры и отдыха имени Горького в ночь с 23 на 24 июня, сообщил в пятницу руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

«У нас 544 автобуса зарегистрированных, которые будут централизовано привозить выпускников», – сказал в эфире телеканала «Москва 24» Кибовский.

Он отметил, что из-за проходящего в данный момент чемпионата мира по футболу автобусы будут парковаться не на территории «Лужников», а на Олимпийском проспекте.

«В этом году у нас будет дежурить четыре бригады скорой помощи, одна бригада экстренного реагирования», – добавил глава департамента.

В 2018 году из московских школ выпускаются более 53 тысяч одиннадцатиклассников. Для участия в празднике в парке Горького зарегистрировались более 19 тысяч выпускников из 312 школ. Тема выпускного в этом году звучит как «Новый уровень».