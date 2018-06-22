РИАМО - 22 июн. Инициативная группа охотников планирует представить правительству России резолюцию о разработке новых правил охоты на водоплавающих птиц, в создании правил примет участие и Московский регион, сообщил в ходе круглого стола в пятницу общественный координатор регионального движения охотников Рязанской области Юрий Любимский.

«Сейчас в течение недели готовим резолюцию (о том, что охотники хотят видеть в новых правилах, – ред.), если министерство (природных ресурсов и экологии России – ред.) нас допустит к разработке новых правил, то это будет серьезная работа со всеми охотниками», - сказал Любимский.

Он отметил, что в существующих правилах есть много противоречий, которые можно изменить и улучшить, например, в правилах не прописано, что нельзя стрелять по летящим птицам.

«Чтобы исключить возможность оголтелой стрельбы, нарушений повсеместной правил охоты, нужно четко прописать, чтобы охотинспектор мог точечно наказывать», - добавил Любимский.

По его словам, принимать участие в создании резолюции, а в будущем, возможно, новых правил будет вся центральная часть России, в том числе и Московский регион.