РИАМО - 22 июн. Болельщики чемпионата мира по футболу из Аргентины, Мексики и США чаще других платят в метро Москвы картами, американцы совершают порядка 6,8 тысячи платежей картами, аргентинцы - около 5 тысяч, мексиканцы делают 4 тысячи платежей, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы метро.

«Во время чемпионата мира чаще картами в кассах Московского метро расплачиваются туристы и болельщики из США, Аргентины и Мексики», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что американцы совершают порядка 6,8 тысячи платежей картами, аргентинцы - около 5 тысяч, мексиканцы делают 4 тысячи платежей картами.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.