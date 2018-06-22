РИАМО - 22 июн. Профессор Университета Колорадо Фил Армитаж выступит с лекцией в Московском планетарии 3 июля, она пройдет для посетителей на английском языке бесплатно, необходима предварительная запись, говорится в сообщении пресс-службы планетария.

«На лекции «С чего начинается Земля: как построить планетную систему» Фил Армитаж расскажет о наблюдениях, перевернувших наши представления об образовании планет, а также о том, что они означают для нас – обитателей Земли, рассчитывающих найти планету, пригодную для жизни», – говорится в сообщении.

Фил Армитаж (Phil Armitage) – профессор Университета Колорадо в Боулдере, а также руководитель группы Центра вычислительной астрофизики в Нью-Йорке. Работал в Канадском институте теоретической астрофизики Университета Торонто и в институте астрофизики Общества Макса Планка в Германии.

Занимается теоретической и вычислительной астрофизикой, специализируется в области формирования планетных систем и астрофизики черных дыр.

Недавние проекты включают в себя интерпретацию наблюдений протопланетных дисков с помощью космического аппарата ALMA, разработку новой модели аккреции на компактные объекты, изучение эффектов приливного взаимодействия, формирование планетеземалий.