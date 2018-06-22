РИАМО - 22 июн. В связи с ростом числа посетителей Музей Победы организовал в малом киноконцертном зале прямые трансляции матчей чемпионата мира по футболу, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры России.

С начала чемпионата число гостей музея увеличилось в пять раз, свидетельствуют данные продаж билетов. Среди посетителей значительную часть составляют болельщики, приехавшие в Москву на время мундиаля, в том числе – из зарубежных стран.

«Посетители получили возможность увидеть в прямом эфире все игры – в том числе и те, что проходят не в Москве. К услугам болельщиков – удобные кресла и огромный экран 8 на 5 метров. Благодаря качественному звуку зрители перенесутся в центр стадиона и переживут захватывающие эмоции», – говорится в сообщении.

Трансляции будут продолжаться все время проведения мундиаля – до 15 июля. Перед матчами можно присоединиться к экскурсиям для болельщиков на русском или английском языке, на которые в дни чемпионата действуют скидки в 65%.

По понедельникам – в музейный выходной день – трансляции матчей не ведутся.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля