РИАМО – 22 июн. Президент РФ Владимир Путин во время встречи в Москве с южнокорейским лидером Мун Чжэ Ином назвал Южную Корею наиболее приоритетным российским партнером в Азии, передает в пятницу Газета.ru.

Президент отметил, что между двумя странами наблюдается стабильный рост товарооборота, а Южная Корея является наиболее приоритетным российским партнером в азиатском регионе.

«В последнее время мы наблюдаем очень хорошую тенденцию: и в прошлом году значительный рост отмечали товарооборота, и в этом году товарооборот растет», – сказал Путин.

Президент назвал абсолютные величины товарооборота «приличными», но отметил, что они могли бы быть и «получше».

Также российский лидер затронул тему денуклеаризации Корейского полуострова, пообещав и дальше содействовать мирному урегулированию вопроса.