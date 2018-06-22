РИАМО – 22 июн. Запрет на поставку белорусского молока в таре более 2,5 литров, введенный в июне, сняли по предписанию Россельхознадзора, сообщает в пятницу Газета.ru.

«Ведомство отменило указание от 6 июня, согласно которому были введены ограничения на поставку молока и молочной продукции из Белоруссии. Отмечается, что новое указание действует на молочную продукцию с территории всей страны», – говорится в материале.

Также утвержден список предприятий, которые имеют право на поставки.

В Россельхознадзоре указали следующие предприятия, которые могут поставлять молоко в Россию: ОАО «Барановичский молочный комбинат», СОАО «Ляховичский молокозавод», Волковысское ОАО «Беллакт», КПУП «Мозырские молочные продукты», ОАО «Туровский молочный комбинат» и ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат».

Данные предприятия подтвердили происхождение и наличие соответствующих объемов сырья, а также предоставили обоснованные доказательства безопасности продукции.