РИАМО - 22 июн. Сотрудники налоговой службы Подмосковья выдали автовладельцам более 1 тысячи платежных документов на общую сумму более 8 миллионов рублей в рамках совместного рейда с Госавтоинспекцией, говорится в сообщении пресс-службы УФНС России по Московской области.

«Сотрудники налоговых органов Московской области совместно с представителями ГИБДД за 5 месяцев 2018 года провели 92 совместных рейда, вручив автовладельцам-должникам около 1,3 тысячи платежных документов на сумму свыше 8 миллионов рублей», – говорится в сообщении.

Проводимая налоговиками работа на дорогах Подмосковья продолжается, она направлена, в первую очередь, на оказание практической помощи налогоплательщикам по оплате их задолженности.

Владельцы автотранспортных средств в рамках проводимых мероприятий могут получить от налоговиков полезную информацию о налогах или произвести иные действия, для осуществления которых в другие дни нужно было бы выбирать время для посещения налоговой инспекции.

«Всем желающим предоставляется возможность прямо на дороге проверить перечень объектов, по которым налоговые органы начисляют имущественные налоги, подать заявление на льготу или подключиться к сервису «Личный кабинет налогоплательщиков для физических лиц», – уточняется в материале.

Узнать о налоговой задолженности и погасить долги можно на официальном сайте ФНС России, воспользовавшись интерактивными сервисами «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и «Личный кабинет юридического лица».