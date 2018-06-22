РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 июн. В городском округе Люберцы определили победителя военно-патриотического конкурса среди школьников городского округа, им стала команда школы №48, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

Сотрудники полиции совместно с заместителем председателя общественного совета при МУ МВД России «Люберецкое» Дмитрием Филимоновым 21 июня приняли участие в организации ежегодного военно-патриотического конкурса-смотра строя и песни среди школьников Люберец, приуроченного ко Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны.

«В конкурсе принимали участие 23 команды. По итогам смотра были выбраны лучшие команды, победители и призеры награждены сладкими призами и грамотами. Победителем стали учащиеся школы №48», - говорится в сообщении.

Цель данного мероприятия – формирование у учащихся высокой социальной активности и патриотизма, чувства гражданской ответственности, верности и любви к своему Отечеству.

Выступление юных участников оценивало жюри по заявленным критериям: четкость подачи команд и их выполнение, исполнение песен, знание текста, внешний вид. Ребята показали самые положительные качества – ответственность, умение слаженно работать в коллективе, выполнять команды, маршировать, а также исполнять строевые песни.