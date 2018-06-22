РИАМО - 22 июн. Активисты общественных пунктов охраны порядка района Митино Северо-Западного округа Москвы рассказали о признаках, по которым можно определить, что за квартирой наблюдают потенциальные воры, говорится в сообщении пресс-службы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы.

Сначала воры присматриваются к квартире, выясняют, не покинул ли ее хозяин, и на какое время. Например, наблюдают за почтовым ящиком предполагаемой жертвы. Если почтовый ящик длительное время остается переполненным корреспонденцией и газетами – это четкий сигнал ворам: квартира пуста.

«Под коврик кладется кусочек печенья: если он долго не будет раздавлен – это говорит о длительном отсутствии хозяев. Применяют также наклейку рекламных буклетов на двери с предложениями различных услуг. Рачительный хозяин квартиры никогда не оставит подобное объявление на двери. Или наклейка волоска на дверь – он практически не заметен, но для воров это верный сигнал», – говорится в сообщении.

Кроме того, используются странные посещения «заблудившихся гостей» или визиты лжеработников коммунальных или социальных служб, продавцов различных товаров.

При обнаружении подобных знаков активисты ОПОП немедленно сообщают о замеченных фактах в отдел МВД России по району для принятия мер. Жильцам же советуют уделить особое внимание безопасности квартиры.

Например, можно разместить около дверей табличку, что квартира сдана под охрану. Или вывести из квартиры мигающую лампочку, служащую сигналом о подключении квартиры к охранной организации.