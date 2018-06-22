РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 июн. Центр занятости населения (ЦЗН) в микрорайоне Климовск Подольска с начала 2018 года выдал шести безработным средства на создание собственного бизнеса, получить помощь могут все желающие, говорится в сообщении пресс-службы горокруга Подольск.

«В 2018 году шесть безработных граждан микрорайона Климовск открыли собственное дело и получили единовременную финансовую помощь на развитие бизнеса в Климовском центре занятости. Они стали предпринимателями в следующих видах деятельности: розничная торговля одеждой, оказание услуг по дизайну; розничная торговля; производство парфюмерии и косметики; ремонт бытовых товаров; производство оборудования для мойки и упаковывания бутылок», – говорится в сообщении.

Всего с 2009 года единовременную финансовую помощь получили 105 жителей микрорайона Климовск. Самыми популярными направлениями для малого бизнеса являются грузоперевозки, торговля, оказание юридических услуг, пошив и ремонт одежды, ремонт помещений.

Чтобы получить помощь в открытии собственного дела, нужно лично обратиться в Климовский ЦЗН со всеми необходимыми документами для получения статуса безработного и оформить заявление-анкету. Затем необходимо будет пройти тестирование, направленное на выявление способностей и готовности к предпринимательской деятельности. По результатам теста будет принято решение о целесообразности или нецелесообразности осуществления планируемого вида деятельности. Затем будущий предприниматель составляет бизнес-план.

Результатом предоставления государственной услуги является получение безработным гражданином рекомендаций о госрегистрации в качестве индивидуального предпринимателя, юридического лица или крестьянского (фермерского) хозяйства.

Сумма единовременной финансовой помощи составляет 58 800 рублей. Полученные средства предприниматель имеет право потратить только в рамках своего бизнес-плана. В течение трех месяцев со дня получения единовременной финансовой помощи нужно предоставить в центр занятости документы, подтверждающие целевое расходование денежных средств. Еще одно важное условие - заниматься предпринимательской деятельностью, виды которой зарегистрированы в установленном порядке не менее года с даты подписания договора с ЦЗН.