РИАМО - 22 июн. Несколько электричек частично отменили вечером в пятницу на Ярославском направлении Московской железной дороги по техническим причинам, сообщается в Twitter-аккаунте Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

«По техническим причинам частично отменены следующие поезда Ярославского направления: №6851 на участке Фрязино – Болшево, №6855 на участке Фрязино – Мытищи, №6861 на участке Фрязино – Болшево», - говорится в сообщении.

Пассажиров просят учитывать данную информацию при планировании поездок.