РИАМО - 22 июн. Несколько электричек частично отменили вечером в пятницу на Ярославском направлении Московской железной дороги по техническим причинам, сообщается в Twitter-аккаунте Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).
«По техническим причинам частично отменены следующие поезда Ярославского направления: №6851 на участке Фрязино – Болшево, №6855 на участке Фрязино – Мытищи, №6861 на участке Фрязино – Болшево», - говорится в сообщении.
Пассажиров просят учитывать данную информацию при планировании поездок.
❗По техническим причинам частично отменены следующие поезда Ярославского направления:— ЦППК (@centralppk) June 22, 2018
6851 на участке Фрязино–Болшево,
6855 на участке Фрязино–Мытищи,
6861 на участке Фрязино–Болшево.
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