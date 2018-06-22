РИАМО - 22 июн. Во второй половине дня 23 июня улица Ильинка в Москве станет пешеходной из-за проведения праздничных мероприятий, говорится в сообщении информационного центра Транспортного комплекса столицы.

«Перекрытие в связи с проведением праздничных мероприятий. Участок: улица Ильинка. Период: с 16:00 23 июня до 07:00 24 июня», – говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, улица будет полностью перекрыта.

В 2018 году из московских школ выпускаются более 53 тысяч одиннадцатиклассников. Для участия в празднике в парке Горького зарегистрировались более 19 тысяч выпускников из 312 школ. Тема выпускного в этом году звучит как «Новый уровень».

За безопасностью выпускных вечеров на воде будут следить инспекторы ГИМС и спасатели МГПСС на водных объектах, пожарно-спасательный корабль «Надежда» Главного управления столичного ведомства, катера Государственной инспекции по маломерным судам и МПГСС на водных объектах.