РИАМО - 22 июн. Московское управления Федеральной антимонопольной службы завершило рассмотрение дела по факту использования символики FIFA в отношении известной компании «МаэстроКласс», которая занимается производством охлажденных и замороженных продуктов питания, сообщается на сайте столичного УФАС.

Компания разместила на своем сайте информацию о ЧМ-2018. Под текстом была представлена продукция «МаэстроКласс», на упаковке которой изображен футбольный мяч с надписью «2018».

«Столичный антимонопольный орган принял решение о несоответствии действий «МаэстроКласс» требованиям пунктов 2, 4 части 1 статьи 20 закона о порядке проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 и статьи 14.8 Закона о защите конкуренции и выдал компании предписание», – говорится в сообщении.

За указанное нарушение «МаэстроКласс» грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей.