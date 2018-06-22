РИАМО (КОРОЛЕВ) - 22 июн. В подмосковном Королеве 25 июня в домах на некоторых улицах отключат электроэнергию, света не будет с 9:00 до 12:00, сообщается в аккаунте единой диспетчерской службы горокруга в Instagram.

Отключение электроэнергии коснется улиц в микрорайоне Болшево.

«В связи с плановыми работами на сетях будет производиться временное отключение электроэнергии 25 июня с 9:00 до 12:00 по следующим адресам: улица Цветаевой, улица Подмосковная, улица Чкалова, улица Свердлова», – говорится в сообщении.

Подробную информацию горожане могут узнать на сайте www.eds-korolev.ru, или воспользовавшись мобильным приложением «ЕДС Королев», которое доступно в App Store и Google Play.