РИАМО - 22 июн. Выдача транспортных карт «Стрелка» льготной тарификации с 1 июля будет перенесена из пунктов продажи «Мострансавто» в многофункциональные центры Подмосковья, сообщается на сайте ЕТК «Стрелка».

«С 1 июля выдача единой транспортной карты «Стрелка» льготной тарификации переносится из пунктов продажи ГУП МО «Мострансавто» в многофункциональные центры Московской области. Теперь получить льготную карту школьники, студенты и военные пенсионеры смогут во всех МФЦ Подмосковья», – говорится в сообщении.

В пунктах продаж «Мострансавто» пассажиры по-прежнему могут пополнить, обменять или вернуть все типы ЕТК «Стрелка», а также приобрести классическую карту.

Карты «Стрелка» льготной тарификации введены в обращение в январе 2016 года. С начала года по льготным картам «Стрелка» в автобусах ГУП МО «Мострансавто» совершено свыше 17 миллионов поездок. Для получения льготной карты необходимо подать заявление через региональный портал государственных услуг Московской области (uslugi.mosreg.ru).

Оплатить проезд картой «Стрелка» можно на всех видах общественного транспорта Московской области: автобусы, маршрутки, трамваи, троллейбусы, включая водный транспорт, а также записать разовый билет или абонемент для проезда на пригородных поездах.

При помощи карты «Тройки» можно оплатить проезд в городском общественном транспорте Москвы, пригородных электропоездах, поездах Аэроэкспресс, а также вход в интерактивный музей «Лунариум», «Московский зоопарк».