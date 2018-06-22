РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 июн. В торговом центре «Мега Белая Дача» в Котельниках в День памяти и скорби прошла патриотическая акция «Вахта Памяти», в ней приняли участие около 700 человек, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В акции приняли участие ветераны, труженики тыла, дети-войны, несовершеннолетние узники, жители блокадного Ленинграда, воспитанники летних лагерей, родители, жители. С приветственным словом к присутствующим обратился врио главы Котельников Андрей Булгаков. Он отметил важность данного мероприятия в сохранении памяти о подвиге советского народа, проявленного в годы Великой Отечественной войны.

«Сегодня очень важный день для нашей страны. Ровно 77 лет назад началась Великая Отечественная война. Приятно, что здесь присутствует такое большое количество людей: наши уважаемые ветераны, члены ветеранской организации, жители и, самое главное, дети. Мы много говорим о патриотическом воспитании подрастающего поколения, сохранении памяти об истории Родины и той страшной войне, в которой погибли миллионы советских людей. Поэтому сегодняшнее мероприятие очень важно, как для нас, так и для нашей молодежи. Связь поколений существует, и мы помним те кровопролитные дни», - сказал Булгаков.

Он поблагодарил ветеранов за их подвиг, вклад в патриотическое воспитания подрастающего поколения, а также организаторов акции «Вахта памяти».

Участников памятного мероприятия также поприветствовал управляющий торговым центром «Мега Белая Дача» Константинос Тсакалис.

«Мы сегодня собрались, чтобы почтить память героев. Хочу выразить искреннюю благодарность за вашу великую Победу. И пусть память об этой победе будет вечной», - сказал Тсакалис.

«Вахта памяти» - это центральное событие в работе детских лагерей, которые работают на базе школ Котельников. Дети совместно с артистами театров, кино и мюзиклов представили памятный концерт, исполнив музыкальные композиции с хореографическими номерами. По окончании ветеранам были вручены памятные подарки.

Утром в пятницу в Котельниках воспитанники летних лагерей вместе с ветеранами возложили цветы к мемориалам воинской славы и почтили память героев минутой молчания.

22 июня – День памяти и скорби. Он проходит в ознаменование годовщины начала Великой Отечественной войны. Является одной из самых печальных дат в истории России.