РИАМО - 22 июн. Иностранные болельщики, приехавшие на чемпионат мира по футболу в Московский регион, более 30 раз обратились в систему-112, в основном они спрашивали, как получить паспорт болельщика или как найти гостиницу, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы центра-112 в Подмосковье.

«С 1 июня к нам поступило 33 звонка от иностранцев. В основном с испанским языком, это, наверное, связано с тем, что много испаноязычных команд - Перу, Аргентина, Испания», - сказал собеседник агентства.

Он рассказал, что в основном все звонки носят справочно-консультационный характер.

«В основном спрашивают, где получить паспорт болельщика, как адаптировать сим-карту, как найти гостиницу», - уточнил собеседник.

Он добавил, что четыре раза вызывали скорую, пять вызовов полиции.

В центре-112 Московской области работают восемь операторов-лингвистов, говорящие на четырех официальных языках FIFA. Кроме этого, были заключены договоры еще с 10 операторами-лингвистами. Параллельно дистанционно помогают студенты Одинцовского филиала МГИМО.

«Таким образом, у нас восемь языков. Если, например, звонят на арабском, мы перенаправляем на студента МГИМО», - отметил собеседник.

Система-112 Московской области введена в эксплуатацию 1 июня 2015 года и на сегодняшний день является самой масштабной на территории Российской Федерации. В обеспечении ее работы задействовано более 3,6 тысячи специалистов. Алгоритм работы системы-112 позволяет оператору, принимающему звонок, одновременно вызвать на место происшествия и координировать работу нескольких экстренных служб. Благодаря этому значительно сокращается время прибытия экипажей экстренных служб на сложные происшествия и ЧС и оперативно оказывается помощь пострадавшим.