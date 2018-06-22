РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 22 июн. Представители общественной палаты Домодедова побывали в центре помощи для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в ходе рейда активисты оценивали условия проживания клиенток в данном учреждении, сообщается на странице общественников в соцсети «ВКонтакте».

Двадцать первого июня члены общественной палаты комиссии по здравоохранению, социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Литвиненко Оксана и Татьяна Губер провели мониторинг отделения помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В состав рабочей группы также вошли работники городского социально-реабилитационного центра «Семья» и представители СМИ Домодедова.

«Мы проверили условия проживания в данном отделении. Пообщались с семьей, которая на данный момент там находится на содержании. Хотим отметить чистоту и аккуратность в данном заведении, несмотря на пребывание четырех маленьких детей. Сотрудники очень внимательные и гостеприимные», – сказала представитель городской общественной палаты.

Она добавила, что временный приют бесплатно предоставляет услуги женщинам, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию. Помимо трехразового питания, клиентки получают юридическую и психологическую помощь.